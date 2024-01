Chef Express e McDonald’s portano a Ciampino il primo servizio di delivery

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Chef Express e McDonald’s: inaugurato all’aeroporto di Ciampino il primo servizio di delivery al gate in Italia Il progetto di Chef Express e McDonald’s con Aeroporti di Roma rappresenta una novità in Italia e segna un importante passo avanti nell'offerta di servizi di ristorazione. Attraverso questo innovativo servizio, i passeggeri che avranno già completato tutte le necessarie procedure di sicurezza previste all’interno dell’aeroporto, potranno recarsi alle casse digitali di McDonald's installate in una zona dedicata all’interno dell’area airside e ordinare il proprio pasto, personalizzando alcune ricette. L’ordine, che può essere effettuato anche tramite l’App McDonald’s, verrà preparato al momento dal personale McDonald’s nel ristorante che si trova nell’area partenze che precede i controlli di sicurezza, portato al di là dei varchi e consegnato direttamente nella zona dedicata ai clienti in attesa di partire. Gabriele Morisi, Chief Business Development Officer di Chef Express ha commentato: “Siamo orgogliosi di questo progetto innovativo nel mercato aeroportuale in Italia e ancor di più perché lo abbiamo realizzato con Aeroporti di Roma, di cui siamo partner da oltre 25 anni. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nell'integrazione digitale tra servizi di ristorazione di qualità e l'esperienza di viaggio. Il contesto Travel è, infatti, un acceleratore di processi e di innovazione e questo progetto ne è un esempio concreto. A Ciampino, unendo digitalizzazione e delivery, abbiamo realizzato una modalità di acquisto e consegna di un prodotto che mira a migliorare la soddisfazione dei passeggeri”. “Siamo molto felici che i nostri clienti potranno usufruire di questo servizio che incrementa il nostro livello di accessibilità. Da anni come azienda ci impegniamo a innovare costantemente le strutture dei nostri ristoranti e i servizi che offriamo, per adattarci alle necessità dei clienti anche in base al momento e al luogo di consumo, e questo è il caso di quanto creato nel ristorante McDonald’s presente presso l’Aeroporto di Roma Ciampino”, ha dichiarato Michele Pietrangioli, Development Director McDonald’s Italia. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery Iscriviti alla newsletter