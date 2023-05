Cosmofarma Exhibition 2023: tre giorni dedicati al mondo della farmacia

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Bologna, al via Cosmofarma 2023: innovazione, sostenibilità e nuove tecnologie al servizio dei cittadini Ospitata a Bologna dal 5 al 7 maggio, l’edizione 2023 di Cosmofarma Exhibition, l’evento leader nell’ambito dell’Health Care, del Beauty Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia. “Interconnessioni Sostenibili” è il claim scelto per quest’ultima edizione, che si pone l’obiettivo di affrontare importanti temi di attualità come la sostenibilità, il green e l'importanza di stimolare un sistema integrato e digitalizzato. In occasione dell'apertura dell’evento, Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), ha dichiarato: ”Cosmofarma è una straordinaria occasione per ritrovarci e ragionare insieme sulle nuove sfide che attendono la professione all'indomani della pandemia, per rafforzare la 'Farmacia dei Servizi' e contribuire alla creazione di un servizio sanitario sempre più vicino ai cittadini. La sfida dell'innovazione digitale è uno dei temi chiave dell'edizione di quest'anno, che vedrà la presentazione di un'importante novità legata all'informazione e all'aggiornamento professionale del farmacista, fortemente voluta dalla Federazione”. Tre le iniziative più interessanti di quest’anno: Cosmofarma Digital, dove trovano posto prodotti, servizi e soluzioni per la gestione e il supporto informatico e digitale in farmacia; Cosmofarma Young, uno spazio riservato alle start up innovative che si affacciano al mondo della farmacia; l’introduzione di Smart&Green, che premierà le strategie, i comportamenti e le risorse adottate dagli espositori per rendere l'esperienza in fiera meno impattante. Nuovo anche il riconoscimento Company Award dedicato alle aziende che investono in sostenibilità: il titolo di Best Eco Company è infatti rivolto alle aziende che hanno adottato pratiche volte a ridurre concretamente l'impatto ambientale. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery Iscriviti alla newsletter