Cosmoprof India, la V edizione si terrà a Mumbai dal 5 al 7 dicembre

Gli scatti d'Affari

Cosmoprof India, V edizione: presenti 700 marchi e attesi 12.000 partecipanti dal 5 al 7 dicembre a Mumbai La quinta edizione di Cosmoprof India, che avrà luogo al Jio World Convention Centre di Mumbai dal 5 al 7 dicembre, promette di essere un evento chiave per l'industria cosmetica. Con oltre 12.000 partecipanti attesi e 700 marchi presenti, la manifestazione si espande su cinque padiglioni, offrendo una panoramica completa dei settori della bellezza, dai prodotti finiti alla filiera produttiva. L'inclusione di collettive internazionali e la partecipazione di aziende di rilievo confermano l'attrattiva globale dell'evento. L'esposizione ospiterà diverse aree tematiche, tra cui Cosmopack India, focalizzata su ingredienti, macchinari, packaging e soluzioni OEM/ODM, e Cosmoprof India, che presenterà le ultime novità per saloni e SPA, profumeria e cosmetici naturali. Sono previsti oltre 200 buyer internazionali, che parteciperanno a incontri B2B per facilitare nuove opportunità di business grazie al programma "Cosmoprof India My Match". Oltre alle esposizioni, l'evento offrirà sessioni formative e speciali, come CosmoTalks e Cosmo Onstage, oltre ai Cosmoprof e Cosmopack Awards, premi per l'innovazione nel settore. Novità del 2024 saranno l'evento ONE SHOT BY ON HAIR e il World Massage Meeting. Inoltre, saranno esplorate le ultime tendenze dell'India nei trattamenti per capelli e massaggi, come l'ayurveda, la cura personale maschile e la medicina estetica.