Davide Longoni inaugura il nuovo panificio in Piazza Piemonte

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Davide Longoni apre il nuovo panificio a ovest di Milano: il suo settimo ‘store di quartiere’

Il padre della panificazione moderna inaugura in Piazza Piemonte 10 il suo settimo “panificio di quartiere”, una zona storica e snodo di tre delle più belle vie della città: via Washington, via Sardegna e via Elba, a due passi da quelli che per i milanesi sono “i primi grattacieli di Milano”. Il settimo dal 2013, quando Davide Longoni e la socia e compagna Tatiana Moreschi aprono in via Tiraboschi, senza immaginare il successo che li avrebbe poi portati ad essere uno dei panifici più riconosciuti di Milano: un punto di riferimento non solo per chi vive la città e i suoi quartieri nella quotidianità, ma anche per nuove generazioni di panifici di tutta Italia, con cui condividere obiettivi e valori, diffondere cultura, creare ambienti aperti e confortevoli, luoghi di incontro per la società. Un sistema imprenditoriale virtuoso, che unisca valore e cultura al mondo del pane e agricolo.

Dieci anni e sette panifici, un obiettivo che i founders hanno raggiunto grazie alla rete di collaboratori che ogni giorno condividono la stessa visione e con cui, tra i progetti a lungo termine, puntano a diventare sempre più capillari nella città di Milano: “Vorrei raggiungere tutti i quartieri, negli anni ci siamo resi conto di quanto i panifici siano diventati punto di riferimento per le piccole comunità meneghine, luoghi di incontro e di scambio sociale e culturale oltre che gastronomico”, ha dichiarato Davide Longoni. Nei prossimi cinque anni, infatti, in programma altre 3 aperture, per arrivare a un totale di 10 punti vendita, tutti nel capoluogo: ogni negozio è diverso dall’altro per dimensioni e caratteristiche, secondo la filosofia “anti format” di Longoni. Sono le persone che lo frequentano, e che ci lavorano, insieme al quartiere che li circonda, a dargli vita e svilupparne l’identità.