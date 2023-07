Deloitte, il settore Fashion & Luxury si conferma tra i più attrattivi

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Deloitte, 8 investitori su 10 continueranno a investire nel settore Fashion & Luxury nel 2023 Il settore Fashion & Luxury si conferma anche quest'anno uno tra i più attrattivi per investitori e operatori finanziari, spinto da una serie di fattori positivi come la normalizzazione del comportamento dei consumatori e l'allentamento di problematiche come il costo dell'energia, il prezzo delle materie prime e le difficoltà relative alla catena di approvvigionamento. A trainare la crescita del settore è il segmento dei Personal Luxury Goods che ha registrato un aumento del +22,8%, mentre gli altri comparti del lusso segnano un +20,1% YoY 20-21. I settori che hanno evidenziato la maggiore crescita rispetto all'anno precedente (YoY 20-21) sono Hotels (33,6%), Arredamento (27,1%) e Abbigliamento (25,8%), mentre, nel periodo 2015-2021, quasi tutti registrano un incremento, a dimostrazione della buona ripresa il calo indotto dalla pandemia di Covid-19. È quanto emerge da Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2023 di Deloitte, un report giunto all'ottava edizione che analizza trend e operazioni di M&A del mercato del lusso basandosi su dati di mercato e interviste a top manager sia industriali che finanziari.