E-GAP e Autotorino, al via offerta per mobilità sostenibile

Gli scatti d'Affari

E-GAP e Autotorino, accordo per una e-mobility più friendly: al via i nuovi servizi di ricarica elettrica on demand

E-GAP e Autotorino hanno annunciato di aver siglato un accordo per innovare e rendere più ‘friendly’ la e-mobility. Il primo servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand in Europa, attivo a Milano, Roma, Bologna e Torino, e il principale dealer italiano offrono infatti da oggi servizi di ricarica elettrica on demand ai nuovi clienti di Autotorino che acquistano vetture full-electric o plug-in hybrid. Per offrire un nuovo livello di servizi “on demand” per la e-mobility, prende forma ora questa partnership che consentirà di ‘viaggiare elettrico’ nella massima comodità e serenità. Grazie alla flotta di van 100% elettrici, i clienti Autotorino ed E-GAP con una semplice prenotazione via App possono ricevere un rifornimento rapido e green di energia elettrica alla propria vettura, ovunque si trovino entro uno dei perimetri cittadini serviti da E-GAP. L’operatore raggiunge infatti il luogo preferito nella prenotazione. L’energia provvista permette concretamente di abbattere l’impronta della propria mobilità, poiché proviene da fonti certificate 100% rinnovabili.

“La transizione alla mobilità elettrica è un percorso che sta cambiando profondamente l’intero mondo automotive, e che sta progressivamente interessando automobilisti e consumatori”, commenta Mattia Vanini, partner & project manager di Gruppo Autotorino . “Crediamo che questa nuova partnership sia un’occasione per concorrere attivamente agli obiettivi del percorso di transizione”.

“Gli ambiziosi obiettivi europei di diffusione di auto elettriche nei prossimi anni possono essere pienamente raggiunti se, nella fase di scelta di acquisto della macchina, sapremo accompagnare e rassicurare il cliente in questa transizione, soddisfacendo tutte le esigenze di comodità del consumatore. Tutto questo grazie anche a tecnologia di ricarica sostenibili, flessibili e all’avanguardia come quelle di E-GAP” ha dichiarato Francesco De Meo, Head of Marketing di E-GAP.