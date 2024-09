Edison Energia: presentata la piattaforma di servizi per la casa "Risolve"

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Edison Energia lancia la piattaforma integrata di prodotti e servizi "Risolve". L'obiettivo al 2030 è di 4 mln di contratti

Lunedì scorso, a Casa Lago, nel cuore di Milano, Massimo Quaglini, Amministratore Delegato di Edison Energia, ha presentato "Risolve": la piattaforma innovativa di servizi per la gestione delle utenze e della casa. Con “Risolve”, Edison vuole affiancare i clienti nella loro quotidianità e per farlo è diventato il primo operatore ad avere un’unica piattaforma per tutti i servizi di gestione della casa.

"Risolve", infatti, integra la tradizionale fornitura di energia elettrica e gas con una piattaforma di servizi per la casa che vanno dall’assistenza contro gli imprevisti domestici all’installazione di pannelli fotovoltaici e pompe di calore, dai sistemi di riscaldamento e climatizzazione alla mobilità elettrica, dall’assicurazione degli impianti al monitoraggio dei consumi. Inoltre, dal primo ottobre, la piattaforma si arricchisce dell’offerta Wi-Fi permettendo al consumatore di trovare in Edison Energia un partner affidabile per tutte le utenze nonché l’unico interlocutore per la gestione dei servizi di casa in grado di intervenire 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Massimo Quaglini, Amministratore Delegato di Edison Energia, ha sottolineato: "'Risolve' è un ecosistema di servizi che cercano di risolvere le problematiche quotidiane delle famiglie italiane con l'obiettivo di creare delle condizioni di relazione duratura con il cliente e di raggiungere il target di 4 milioni di contratti che ci siamo dati per il 2030". L'idea di Edison Energia è "di entrare in casa degli italiani, oltre che con luce elettrica e gas, con il WI-FI, che, in prospettiva, può essere uno strumento per gestire la domotica di casa, che è fatta di elettrodomestici che utilizzano energia. Quindi, cerchiamo di essere presenti su tutta la filiera. Inoltre, abbiamo 1000 negozi e 2.000 tecnici, che sono il nostro asset per gestire questa piattaforma".