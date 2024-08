Elephant Gin festeggia l'Elephant Day tra cocktail e impegno per la natura

Gli scatti d'Affari

Elephant Gin: celebrato l'Elephant Day con cocktail d'autore e l'impegno per la salvaguardia degli elefanti



In occasione dell'Elephant Day, la giornata internazionale dedicata alla salvaguardia degli elefanti, Elephant Gin B Corp celebra l'evento con una selezione esclusiva di cocktail estivi. Il brand di gin, ispirato all'Africa e distribuito in Italia da Compagnia dei Caraibi, ha presentato quattro ricette uniche ideate dai finalisti della Elephant Gin National Competition 2024. I drink, creati dai mixologist Daniele Loche, Elisa Locci, Antonio Tittoni e Filippo Wenitzing, sono stati presentati durante le tappe della competizione che si sono svolte a Cagliari, Bari, Roma e Milano, da marzo a giugno.

La nuova drink list estiva di Elephant Gin è un viaggio tra sapori dolci, agrumati, delicati e acidi, pensata per accontentare ogni palato. Questi cocktail sono stati ideati per esaltare le caratteristiche uniche di Elephant Gin, dalle note classiche dell'Elephant London Dry Gin alle sfumature più intense dell'Elephant Sloe Gin, fino alle versioni più originali dell'Elephant Strength Gin e dell'Elephant Orange Cocoa Gin. Ogni drink è perfetto per il rito del sundowner, l’aperitivo serale tipico della savana, un momento per rilassarsi e brindare alla bellezza degli elefanti.

La Elephant Gin Foundation, piattaforma senza scopo di lucro creata dal brand, devolve il 15% dei suoi profitti a progetti per la salvaguardia della fauna selvatica. La fondazione collabora con associazioni locali per proteggere gli elefanti e il loro habitat, sostenendo al contempo le comunità locali e contribuendo allo sviluppo economico del territorio africano.