Eni, presentato il Capital Market Update 2024-2027: focus sulla sostenibilità

Eni: annunciato il Piano Strategico 2024-2027, al centro la transizione energetica e il posizionamento di lungo termine Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni, ha presentato, presso la sede di San Donato Milanese, il Piano Strategico per il quadriennio 2024-2027. In un contesto globale sempre più orientato verso la sostenibilità e la transizione energetica, Eni si posiziona come un protagonista chiave nel delineare il futuro del settore. Ad aprire la conferenza le parole del CEO di Eni, che ha dichiarato: "Affrontiamo le sfide poste dalla transizione energetica con la nostra strategia distintiva di crescita e creazione di valore, in grado di rispondere alle esigenze di sicurezza e competitività delle forniture energetiche, conseguendo nel contempo gli obiettivi di decarbonizzazione. Stiamo aumentando significativamente la nostra generazione di cassa, anche attraverso la diversificazione delle fonti, la riduzione dei rischi e l'espansione in nuove aree di opportunità legate alla transizione". "A sostegno di questo, stiamo valorizzando il nostro ampio portafoglio di attività in modo disciplinato, bilanciando gli investimenti con maggiori ritorni per gli azionisti. Grazie a queste azioni, stiamo rendendo Eni ancora più profittevole, meglio diversificata e con fondamentali più solidi, potenziando la remunerazione agli azionisti. In conclusione, riteniamo che la transizione energetica possa essere realizzabile se genera ritorni adeguati e sostenibili, e pone le basi per nuove e profittevoli forme di business. Ed è proprio quello che stiamo facendo", ha aggiunto Descalzi. Il Piano Strategico di Eni si fonda su una visione ambiziosa e orientata al futuro, volta a massimizzare il valore per l'azienda e i suoi investitori, mentre si affrontano le sfide e si sfruttano le opportunità del mercato energetico in rapida evoluzione. L'approccio distintivo di Eni si concentra sulla gestione equilibrata dei suoi business tradizionali, garantendo nel contempo una transizione verso nuove attività a elevato rendimento e crescita legate alla sostenibilità.