Essse Caffè a SIGEP 2024: al via il “Tavolo degli Aromi” dedicato al caffè

Gli scatti d'Affari

Essse Caffè a SIGEP 2024, arriva il "Tavolo degli Aromi": dedicati una serie di appuntamenti al mondo sensoriale del caffè Caffetteria in rinnovate declinazioni, in una vera fucina creativa: per Essse Caffè l'edizione 202 4 di SIGEP promette di essere un teatro ricco di iniziative e stimoli sul mondo caffè, al bar e non solo. L'appuntamento è dal 20 al 24 gennaio alla Fiera di Rimini, precisamente al Pad. A1 stand 041: sarà l'occasione di vedere la nuova immagine dell'azienda a tutto tondo, anche nel merchandising fresco di rinnovamento. Qui alcune anticipazioni. Tra le novità arriva il "Tavolo degli Aromi": una serie di appuntamenti, a numero chiuso per un pubblico di operatori ma anche appassionati, dedicati al mondo sensoriale del caffè, dal chicco verde alla tostatura, fino al risultato in tazzina. Al centro di questo percorso, il racconto dell'espresso da parte dei professionisti di Essse Caffè, storica torrefazione bolognese che di questa bevanda "simbolo" dell'identità italiana ha fatto un vessillo di Scienza, Sapienza e Specializzazione, ossia le tre "esse" che ne compongono il nome. Per partecipare a uno dei tavoli, sarà sufficiente prenotarsi direttamente presso lo stand durante i giorni della Fiera. Grande protagonista sarà Miscela Masini, blend premium Essse Caffè, insieme alle novità di prodotto, a partire dalle campane in latta Essse Caffè per macinadosatore, capaci di coniugare design, tecnologia e qualità. Non un pack usa e getta, ma un vero e proprio oggetto di elevato valore estetico, da riutilizzare o riciclare al 100%. Un progetto realizzato ad hoc per Essse Caffè dal design raffinato e minimal, con materiali nobili e linee eleganti, ad alto contenuto tecnologico. L'attacco filettato si applica direttamente al macinadosatore, garantendo massima stabilità. Tra le new entry a catalogo, anche l'ampliamento della gamma miscele per il mondo vending e nuovi prodotti in capsula, sia per il Sistema Espresso Essse Caffè che per il mondo compatibili. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery