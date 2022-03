Farmindustria, le imprese del farmaco unite sul tema della natalità

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Farmindustria e Fondazione Onda: le imprese del farmaco unite per affrontare il tema del declino demografico

Si è svolto ieri a Roma il convegno “Le imprese del farmaco a sostegno della natalità. Welfare e cure”, organizzato da Farmindustria in collaborazione con la Fondazione Onda, per riportare l’attenzione sul tema del declino demografico e sulle misure necessarie per conciliare vita e lavoro.

Enrica Giorgetti, Direttrice Generale di Farmindustria, e Francesca Plerzagora, Presidentessa della Fondazione Onda, hanno aperto la mattina di lavori, seguite dagli interventi di Marco Marsifi (Direzione centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione, Istat), di Massimo Scaccabarozzi (Presidente di Farmindustria) e di molti altri ospiti.

A prendere parte al dibattito sono stati i manager di numerose imprese del farmaco operative in Italia, fra cui Massimo Gafeazzi (Direttore Risorse Umane di Menarini), Manuela Schumann (Direttrice Risorse Umane di Eli Lilly), Paola Marcon (Responsabile Ricerca clinica ltalia e lsraele di Biogen) e Linda Storari, (Responsabile Area Terapeutica Neonatologia di Chiesi Farmaceutici).