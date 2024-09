Festival della Comunicazione di Camogli: dedicato all’economia e alle imprese

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Festival della Comunicazione di Camogli: l’occasione di confronto su temi economici e imprenditoriali L'undicesima edizione del Festival della Comunicazione, in programma dal 12 al 15 settembre a Camogli, è un'occasione di riflessione sui temi economici e imprenditoriali, con un fitto calendario di incontri. Il tema guida di quest'anno, "Speranze", è stato declinato attraverso questioni cruciali come il lavoro, lo sviluppo sostenibile e l'innovazione, con l'obiettivo di esplorare se i modelli economici possano diventare veicoli di speranza, migliorando le condizioni di vita attuali e future. Tra gli ospiti, figure di spicco come Carlo Cottarelli e Ferruccio de Bortoli approfondiranno il legame tra economia e politica, il ruolo sociale delle imprese e l'importanza di una comunicazione responsabile. I dibattiti del Festival mirano a creare un confronto autentico tra diversi punti di vista e discipline, coinvolgendo manager di grandi imprese italiane che non si limitano a promuovere la propria attività, ma si interrogano sui grandi temi del nostro tempo. Gli argomenti trattati spaziano dalle dinamiche politiche agli esempi di innovazione nel settore del retail, fino a temi come la sostenibilità, la geopolitica europea, e il ruolo dei giovani imprenditori. L'obiettivo è mettere in luce come creatività e comunicazione possano rafforzare l'identità di brand iconici, promuovendo un modello economico che integri progresso e cultura. La manifestazione è resa possibile grazie al sostegno di importanti aziende italiane, che contribuiscono a creare connessioni stimolanti tra economia, società e impresa. Tra i partner, Ferrovie dello Stato Italiane, Banca Passadore, Eni, Iren, Acea e molte altre realtà di primo piano collaborano per rendere accessibili al pubblico eventi di grande valore culturale e sociale. Il Festival, che quest'anno vede anche la partecipazione del Festival della Lentezza, propone una visione allargata e multidisciplinare, in cui l'economia diventa un punto di partenza per riflessioni profonde sul futuro della società. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery