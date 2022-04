Festival Economia 2022: il programma, ci sarà anche affaritaliani.it

Gli scatti d'Affari

Al via la 17^ edizione del Festival dell’Economia di Trento, affaritaliani.it nel Fuori Festival

Si è tenuta ieri, presso il MUDEC-Museo delle Culture, la conferenza stampa per presentare il programma della 17^ edizione del Festival dell’Economia di Trento, dedicata al tema "Dopo la pandemia. Tra ordine e disordine". All'evento sono intervenuti il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il Presidente del Gruppo 24 ORE Edoardo Garrone, l'Amministratore Delegato di 24 ORE Eventi Federico Silvestri, il Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, l'Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, il Rettore dell'Università di Trento Flavio Deflorian e il Sindaco di Trento Franco Ianeselli. Il Festival dell'Economia di Trento è organizzato dalla Provincia autonoma di Trento, tramite Trentino Marketing, e dal Gruppo 24 ORE in collaborazione con l’Università di Trento e il Comune di Trento.

La nuova formula del Festival prevede anche iniziative di dibattito e approfondimento, che hanno l'obiettivo di "avvicinare anche pubblici diversi", come ha spiegato Silvestri. "Abbiamo perciò dato vita a un palinsesto di eventi che tratteranno argomenti non solo di economia ma anche legati al mondo femminile e al ruolo della donna nel mondo del lavoro e nella società. Ma anche eventi sull'arte e la cultura, sull'innovazione e un calendario per i più piccoli". La grande novità di questa nuova edizione è il Fuori Festival, un vero e proprio evento parallelo, al quale parteciperà anche affaritaliani.it, con i talk condotti dal direttore Angelo Maria Perrino, che attraverso interviste a manager di successo darà vita ad un manuale ricco di spunti per la costruzione della propria carriera.