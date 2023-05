Fondazione Ronald McDonald: sold-out l’evento al Teatro alla Scala

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Sold-out per l'evento di beneficenza di Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald al Teatro alla Scala Si è tenuto lunedì sera l'evento di beneficenza di Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald al Teatro alla Scala: una serata di grande successo dedicata alla musica barocca e al progetto della nuova Casa Ronald di Milano. L'evento "Scintille Barocche" ha registrato il tutto esaurito e una grande partecipazione sia da parte del grande pubblico dalle autorità istituzionali e personalità di spicco che sono intervenute nel corso della serata. Questa iniziativa è solo il primo passo di un più ampio progetto di raccolta fondi che contribuirà nei prossimi anni alla costruzione di Casa Ronald Milano che vedrà la luce, al termine dei lavori, nel 2026. La struttura accoglierà famiglie con bambini in cura presso i due ospedali partner: Policlinico di Milano Ospedale Maggiore Fondazione IRCCS Ca' Granda (di cui fanno parte la Clinica Pediatrica De Marchi e la Clinica Materno Infantile Mangiagalli) e l'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi.