Granarolo è la prima azienda ‘Approved By Conapi Bees’

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Granarolo: confermata come la prima azienda conforme al protocollo con marchio certificato ‘Approved By Conapi Bees’ Granarolo è la prima azienda ad ottenere “Approved By Conapi Bees”, lo standard di sostenibilità per imprese a misura di api, il primo protocollo volontario ambientale redatto da Conapi, Consorzio Nazionale Apicoltori insieme all’ente d’ispezione e certificazione CCPB, nato per siglare la sinergia tra aziende virtuose e agenti impollinatori, uniti insieme per la diffusione e la tutela della biodiversità. “Approved By Conapi Bees” è l’unico marchio che attesta la virtuosità di buone pratiche a livello aziendale e il percorso di consapevolezza intrapreso dalle imprese verso l’ambiente, la biodiversità, le persone e le comunità attraverso il monitoraggio e la misurazione dei comportamenti etici verso l’ecosistema, le api e gli impollinatori, con la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei dipendenti. Nel 2023 il Gruppo Granarolo ha avviato la collaborazione con Conapi per un progetto unico e distintivo, che prevede l’attuazione di un disciplinare di azioni strutturali nei pressi di alcuni degli allevamenti del Gruppo e la collocazione di alveari in stalle di soci-allevatori della filiera Granlatte-Granarolo. Attualmente sono 50 le stalle di soci-allevatori Granlatte che hanno aderito al disciplinare. Di queste, sono 17 quelle in cui si sono collocate le arnie da parte di Conapi: 8 in Emilia-Romagna, 5 in Lombardia, 3 in Puglia e 1 in Basilicata. Gli alveari installati sono 371 per un totale di circa 18.550.000 api.

