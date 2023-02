Icotea, inaugurato il proprio hub universitario a Modica

Gli scatti d'Affari

Icotea, inaugurato il più grande polo formativo dell'Italia sud-orientale

Un innovativo campus universitario di 7000 mq nel cuore verde di Modica, città siciliana culla del barocco, per coltivare i talenti del Mezzogiorno e attirare quelli stranieri, dagli Stati Uniti al Giappone, attraverso la filosofia dello “Slow Study”: è questo il progetto inaugurato da Icotea, istituto di formazione universitaria accreditato dal MIUR, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento degli studenti dell’intero bacino del Mediterraneo e non solo, come dimostra il progetto di scambio “Marco Polo-Turandot” avviato con le università cinesi. L’offerta formativa comprende lauree, master e diplomi di specializzazione inseriti in una struttura polifunzionale che punta sulla crescita completa degli studenti: oltre alle 22 aule e 5 laboratori, sarà possibile svolgere attività sportive e culturali grazie alle palestre, al teatro e agli spazi espositivi.

“Tanti giovani siciliani meritano una formazione adeguata senza dover lasciare la propria casa. Vogliamo offrire al territorio giovani professionisti con alta formazione e internazionalizzare l’immagine della Sicilia portando tanti studenti stranieri a Modica” afferma Tommaso Barone, fondatore di Icotea.