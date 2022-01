Iliad Fibra, sbarco nella telefonia fissa

Gli scatti d'Affari

Nasce una nuova rubrica di affaritaliani.it, che da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Iliad sbarca nell’offerta di telefonia fissa e di fibra veloce

Iliad ha presentato a Milano le sue prime offerte in Fibra per lo sbarco nel mercato della telefonia fissa italiano. Dopo poco più di tre anni dall’ingresso nel mercato della telefonia mobile italiana, quest’oggi Iliad Italia diventa operatore convergente con delle offerte in Fibra. Iliad punta ad arrivare in 7,4 milioni di abitazioni in Italia con la sua offerta in fibra ottica: in 6 milioni di abitazioni arriverà a 5 gigabit al secondo in download (5 profili in ogni appartamento) e 700 megabit al secondo in upload e 1,4 milioni a 1 Gigabit. Lo ha annunciato il Ceo di Iliad Italia, Benedetto Levi.