Intesa Sanpaolo, con Carabinieri TPC per valorizzare il patrimonio

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Intesa Sanpaolo e Carabinieri TPC: firmata collaborazione per la valorizzazione del patrimonio culturale È stata firmata la Dichiarazione d’Intenti che sancisce la collaborazione tra il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC), rappresentato dal Comandante, Generale di Brigata Vincenzo Molinese, e Intesa Sanpaolo, nella persona del Dott. Paolo Maria Vittorio Grandi, Chief Governance Officer, e del Dott. Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer. La cerimonia si è tenuta nella Caserma La Marmora a Roma, sede del Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

La collaborazione tra il Reparto specializzato dell’Arma dei Carabinieri e Intesa Sanpaolo ha come obiettivo la promozione della legalità e la valorizzazione e tutela del patrimonio culturale nazionale. Il traffico clandestino di beni culturali e le aggressioni ai danni delle istituzioni museali richiamano la necessità di una stretta collaborazione anche con le società private, in particolare quelle fortemente attente alla salvaguardia dei beni culturali e alla promozione della cultura come Intesa Sanpaolo.

La Dichiarazione d'Intenti prevede inoltre iniziative di diffusione della cultura della legalità attraverso l'allestimento di esposizioni temporanee dei beni culturali recuperati, frammenti della nostra storia e della nostra cultura che vengono così restituiti alla collettività, anche allo scopo di sensibilizzarla sulla necessità di tutelare il patrimonio storico identitario del nostro Paese.