Intesa Sanpaolo: conclusa la nona tappa di ‘Imprese Vincenti’

Gli scatti d'Affari



Intesa Sanpaolo celebra 10 eccellenze imprenditoriali di Lazio e Abruzzo nella tappa romana del programma 'Imprese Vincenti'



A Roma si è tenuta la nona tappa del programma "Imprese Vincenti" di Intesa Sanpaolo, che celebra le piccole e medie imprese italiane di eccellenza. Durante l'evento, sono state presentate 10 aziende provenienti da Lazio e Abruzzo, selezionate tra le 4.000 autocandidature della quinta edizione del programma. Il progetto mira a valorizzare realtà imprenditoriali che si distinguono per innovazione, impatto economico e sociale, transizione digitale ed ecologica. Tra le imprese protagoniste figurano nomi come AB TUNNELING, CIMAS e LAS MOBILI, attive in settori che spaziano dall'industria ai servizi energetici, dalla meccanica all'architettura e design.

Le 150 aziende selezionate nell'edizione 2024 sono state scelte per la loro capacità di avviare progetti innovativi e sostenibili, contribuendo alla crescita economica e sociale dei territori. L'adozione di criteri ESG e la capacità di affrontare sfide legate alla transizione ecologica e digitale sono stati tra i principali parametri di valutazione. Intesa Sanpaolo, insieme ai suoi partner come Microsoft Italia, Bain&Company e Coldiretti, offre alle imprese strumenti per migliorare la sostenibilità, l'innovazione e l'internazionalizzazione, con l’obiettivo di sostenere il Made in Italy anche nei mercati esteri.

Roberto Gabrielli, Direttore Regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo, ha evidenziato come queste aziende rappresentino l'eccellenza imprenditoriale del territorio, capaci di cogliere nuove opportunità in ottica ESG e di sviluppare modelli di business sostenibili. Ha inoltre sottolineato l'importanza di una crescita che mette al centro le persone e la competitività, elementi chiave per il futuro delle PMI italiane.