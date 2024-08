Intesa Sanpaolo, Gallerie d’Italia: ingresso gratuito il 1° settembre

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Intesa Sanpaolo: domenica 1° settembre ingresso gratuito nel polo museale Gallerie d’Italia Intesa Sanpaolo propone, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso gratuito per tutti i visitatori delle Gallerie d’Italia di Milano, Napoli, Torino e Vicenza. Apertura gratuita anche per la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo, che custodisce l’eclettica collezione dell’illustre aretino ideatore della Fiera Antiquaria, e la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato, dove si potranno ammirare capolavori di Caravaggio, Bellini, Filippo Lippi, Puccio di Simone e una collezione di grande valore identitario per la città, con numerose opere fiorentine del Cinque-Seicento. Alle Gallerie d’Italia di Milano sarà possibile visitare due mostre di rilievo: una dedicata a Felice Carena, a cura di Luca Massimo Barbero, Virginia Baradel, Luigi Cavallo ed Elena Pontiggia, che celebra l’artista torinese a 145 anni dalla nascita; e un'esposizione su Alighiero Boetti, con opere provenienti dalla Collezione Agrati e dal patrimonio di Intesa Sanpaolo. A Napoli, torna visibile il Martirio di Sant'Orsola di Caravaggio, dopo l’esposizione alla National Gallery di Londra, insieme alla mostra "Vitalità del tempo", curata da Barbero, che esplora il Novecento nelle collezioni di Intesa Sanpaolo. Alle Gallerie d’Italia di Torino, fino al 1° settembre è in corso la mostra "Cristina Mittermeier. La Grande Saggezza", prima retrospettiva europea della fotografa, con circa 90 immagini che esplorano la bellezza del pianeta, a cura di Lauren Johnston, in collaborazione con National Geographic. A Torino è possibile visitare anche la mostra fotografica "Antonio Biasiucci. Arca", che presenta oltre 250 fotografie del "poema utopico" dell’artista, a cura di Roberto Koch. Invece, a Vicenza, la mostra "ILLUSTRISSIMO Javier Jaén" celebra il noto illustratore spagnolo, mentre una nuova illuminazione esalta la scultura settecentesca "Caduta degli angeli ribelli". È, inoltre, visitabile il percorso "Argilla. Storie di incontri", fino all’8 settembre. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery