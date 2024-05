Intesa Sanpaolo lancia SPAZIOXNOI, un luogo di socialità per gli over 65

Gli scatti d'Affari

Intesa Sanpaolo presenta SPAZIOXNOI, un punto di riferimento per gli anziani attivi e autonomi L'invecchiamento demografico è un fenomeno comune alle maggiori economie europee ed in forte accelerazione in Italia, dove la popolazione over 65, nel 2022 pari al 24% del totale, arriverà a rappresentare il 34% nel 2050. Il progetto SPAZIOXNOI si inserisce nelle iniziative ESG del Piano di Impresa 2022-25 di Intesa Sanpaolo e del programma "Soluzione Domani", che prevede non solo prodotti di natura finanziaria ed assicurativa, ma anche servizi di assistenza sociosanitaria e di benessere per la fascia di popolazione senior. Il target primario di SPAZIOXNOI è quella fascia di persone autosufficienti che, sebbene quota rilevante della popolazione, non sono serviti in maniera specifica: dei 14 milioni di over 65 presenti oggi in Italia, circa 3 milioni non sono autosufficienti e necessitano quindi di cure giornaliere, sostegno economico, servizi di cura specifici, mentre i restanti 11 milioni sono Senior in grado di svolgere una vita attiva e attenta a mantenere il proprio benessere e una piena socialità. Gli obiettivi di SPAZIOXNOI per i senior sono: supportarli nel continuare a condurre una vita autonoma, attiva e di valore. Abilitare la loro permanenza nella propria abitazione a lungo. Prevenire i fenomeni di isolamento sociale, creando un supporto concreto anche nei confronti dei caregiver. Fornire accesso, tramite un singolo punto di aggregazione di quartiere, a numerosi servizi che rispondono ai principali bisogni degli over 65.