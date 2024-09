JAKALA 'Digital Coffee', nuovo appuntamento: focus sul ruolo dell'AI nella pianificazione media

Gli scatti d'Affari



JAKALA 'Digital Coffee', l'incontro "Media intelligenti: AI come boost per ottimizzazione e accesso al dato" esplora il ruolo dell'AI nella pianificazione media per grandi brand



Si è concluso a Milano un nuovo appuntamento del ciclo "Digital Coffee" organizzato da JAKALA. L'incontro, intitolato "Media intelligenti: AI come boost per ottimizzazione e accesso al dato", ha visto la partecipazione di esperti del settore, marketers e investitori, con l'obiettivo di esplorare come l'Intelligenza Artificiale stia trasformando l'accesso e l'uso dei dati, rivoluzionando le strategie di comunicazione e pianificazione media dei grandi brand.

Amedeo Guffanti, Global Managing Director della Business Line Digital & Media di JAKALA, ha evidenziato come l'AI stia consentendo una maggiore efficienza nelle campagne di marketing, con aumenti di volume fino al 30% e riduzioni dei costi di acquisizione tra il 15% e il 20%.