Kinedo, presentata la collezione di minipiscine Happy SPA

Kinedo semplifica il concetto di benessere con la collezione di minipiscine All Inclusive “Happy SPA”

Happy SPA di Kinedo è la soluzione chiavi in mano che permette di avere, direttamente a casa propria, una minipiscina adatta alle proprie necessità. All’interno della collezione, 5 modelli pensati per venire incontro a tutte le più particolari esigenze idroterapiche e di spazio. Happy SPA semplifica il concetto di benessere perché basta scegliere il numero di posti o la dimensione più adatta della minipiscina e al resto ci pensa Kinedo. Ogni modello è infatti dotato di un allestimento di serie che semplifica la scelta e offre una soluzione veramente chiavi in mano, comprensiva di tutti i comfort.

Happy SPA è una gamma completa, accessibile e performante di minipiscine che offre la possibilità di realizzare una vera e propria oasi di relax in cui lasciarsi avvolgere. Sentire l'acqua prender vita in una miriade di bolle, rilassare tranquillamente il corpo, trascorrere dei momenti unici con la famiglia o gli amici: una minipiscina è sempre fonte di momenti intensi. Dei veri gioielli di tecnologia, le minipiscine Happy SPA si adattano alle più particolari esigenze, agendo con l’idroterapia in modo mirato su zone specifiche del corpo. Più o meno dinamico, con intensità variabile e sempre perfettamente orientato dove lo si desidera, il massaggio sarà quindi in linea con i bisogni del momento.

Ad amplificare lo stato di benessere, la cromoterapia creerà un’atmosfera ancora più suggestiva e avvolgente. Colori tonificanti, riflessi sorprendenti, stupefacenti giochi di ombre e luci, quando cala la sera, la minipiscina assume un nuovo aspetto, ancora più seducente. Il rivestimento esterno è disponibile in due diverse finiture (Rattan e color legno U&I) dal finish elegante e ricercato che impreziosisce ogni ambiente in cui sono inserite le minipiscine.