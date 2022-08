LG, i nuovi auricolari TONE Free si adattano agli stili di vita più dinamici

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

LG, la nuova collezione di cuffie TONE Free 2022 offre il meglio dell’esperienza di ascolto

LG Electronics presenta la sua nuova collezione di cuffie true wireless TONE Free 2022, che offre un’esperienza di ascolto di estrema qualità grazie alle avanzate tecnologie audio, al design in grado di assicurare il massimo comfort e all’introduzione di nuove e funzionali caratteristiche. I nuovi auricolari TONE Free dimostrano il continuo impegno di LG nell’innovazione incentrata sull’utente e rappresentano il perfetto alleato quotidiano per gli stili di vita più dinamici. In particolare, quest’anno LG differenzia la gamma con l’introduzione di due modelli di punta: il top di gamma focalizzato sull'esperienza di ascolto immersiva, TONE Free T90, e un modello pensato per lo sport grazie a un nuovo design ergonomico e stabile, TONE Free fit TF8. Entrambi i nuovi modelli sfruttano le funzionalità dell’Headphone Spatial Processing (HSP) di Meridian, che da tempo è partner di LG per offrire un suono di qualità elevata. Integrando l’HSP, le cuffie presentano una scena sonora ricca e naturale con un punto centrale molto chiaro: in tal modo, sembra di ascoltare la musica come se fosse riprodotta da un impianto stereo.

Le TONE Free T90, modello di punta della gamma di quest’anno, assicurano un suono avvolgente grazie a diverse novità, tra cui una nuova struttura interna con dei driver più ampi per una riproduzione dei bassi più profonda e soddisfacente. L’impiego del grafene, un materiale leggero e resistente che riduce le vibrazioni e al tempo stesso migliora la qualità dell’audio, consente alle T90 di produrre un suono incredibilmente dinamico, bilanciato e nitido. In più, la tecnologia Perfect Balance di Meridian permette di ottenere un bilanciamento tonale costante a qualsiasi livello di volume.