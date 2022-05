LUMSA tra digitalizzazione e sostenibilità: torna "Fare impresa in Italia"

Gli scatti d'Affari

Fare impresa in Italia: il convegno di LUMSA per mettere in risalto le sfide della digitalizzazione e della sostenibilità

Si è svolto ieri e oggi 6 maggio l’appuntamento annuale con Fare impresa in Italia, il convegno che l’Università LUMSA, in sinergia con il Corso di laurea magistrale in Management and Finance e l’Associazione dei Laureati ALUMNI LUMSA, dedica all’impresa italiana di oggi che contribuisce a costruire il mondo di domani. Il convegno di quest’anno ha messo in risalto le sfide della trasformazione digitale e della sostenibilità. L'Ateneo di via Pompeo Magno intende, con questo evento annuale, costruire un canale di dialogo che mette a contatto imprese di tradizione e start-up con gli studenti mediante la realizzazione di una rete professionale aperta a dare indicazioni sui possibili trend imprenditoriali, sulle conoscenze e sulle abilità personali e professionali che il professionista di domani deve avere, studiare, accumulare.

La seconda giornata (oggi, venerdì 6 maggio) si è aperta con il primo panel "Ecosistema Fintech: Startup, Regole e competenze", dedicato all’innovazione applicata al mondo della finanza, con protagonisti Marco Scioli (Starting Finance), Stiven Muccioli (BKN301), Bruno Reggiani (Tot). A seguire un’intervista a Carolina Gianardi, vice-presidente American Express a cura del giornalista Luigi Crimella. Le conclusioni di giornata sono state a cura di Francesco Bonini, rettore dell’Università LUMSA.