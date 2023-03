Maire Tecnimont annuncia il Piano Strategico 2023-2032

Gli scatti d'Affari

Maire Tecnimont, presentato il Piano Strategico 2023-2032 “Unbox the Future”: focus sulla Transizione Energetica

Maire Tecnimont, Gruppo attivo nel settore ingegneristico, tecnologico ed energetico, ha illustrato nel corso del Capital Markets Day, il Piano Strategico 2023-2032: “Unbox the Future”. Confermando il forte orientamento alla continua evoluzione e trasformazione del Gruppo nella volontà di rispondere alle esigenze del mercato e della società, il Piano decennale rappresenta il nuovo ciclo industriale, partendo dalle capacità ingegneristiche e dalle proprie tecnologie basate su oltre 100 anni di storia nella chimica. Inoltre, il Piano strategico è stato presentato insieme al rebranding, volto a rafforzare l’identità e la visione imprenditoriale di Maire Tecnimont.

Il Gruppo ha individuato 4 clusters su cui focalizzarsi, già parte del core business e che sono influenzati dalla trasformazione in atto richiesta dalla Transizione Energetica: Nitrogen; H2 and Circular Carbon; Fuels and Chemicals; Polymers. Nello sforzo di rispondere efficacemente alle esigenze di mercato, Maire Tecnimont punta su un approccio integrato basato su 5 key pillars: Know-How Tecnologico, ampio portafoglio di Soluzioni, innovazione abilitante, esecuzione impeccabile in ambienti complessi e abilità nella gestione di ecosistemi più ampi.

Alessandro Bernini, CEO di Maire Tecnimont ha commentato: "Ad oggi stiamo già lavorando sullo sviluppo del nostro portafoglio tecnologico che si indirizza principalmente sulla disponibilità di tecnologie al servizio del cosiddetto 'Sustainable aviation fuel', il carburante per aerei che è uno dei principali inquinanti a livello mondiale. Progressivamente questo carburante andrà a sostituire il carburante tradizionale e noi abbiamo già sviluppato internamente una tecnologia alla quale ne affiancheremo un'altra che stiamo attualmente trattando. Questa è una delle direzioni: l'altra va a consolidare la nostra presenza nel mondo della trasformazione dei rifiuti, 'waste to chemicals'. L'abbiamo definita 'Waste to X', perché non necessariamente deve originare un chemical. Può originare un carburante di riciclo o gas di sintesi e può originare idrogeno. Quindi noi abbiamo un nostro know how consolidato su cui andremo a investire ulteriormente nei prossimi anni".