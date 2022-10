Maker Faire 2022, inaugurata la decima edizione a Roma

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Maker Faire 2022, al via a Roma l'Opening Conference dal tema Commonground - Innovation keep us together

Si è tenuta ieri, al Gazometro Ostiense, la Opening Conference di Maker Faire Rome 2022, evento promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma. Il tema, “Commonground - Innovation keep us together”, celebra le persone e le community di changemaker che stanno lavorando nell’ottica di riprogettare gli scenari in cui ci muoviamo, attivando il cambiamento sociale e il modo in cui le organizzazioni tradizionali rispondono. La sinergia tra queste realtà può generare nuovi modelli e soluzioni, fluide e capaci di spingere “più in là” il mondo come lo conosciamo. Durante la conferenza si è parlato di come e perché l’innovazione sia un bene comune, indipendentemente dal settore in cui si opera, della modalità in cui un innovation mindset sia fondamentale per il progresso (personale e collettivo) e del ruolo di Maker Faire Rome – The European Edition nel panorama dell’innovazione.

A intervenire durante la conferenza, Julie Andersen, CEO e Co-founder di Plastic Oceans, Massimo Banzi, Co-founder, chairman & Cmo di Arduino, l’atleta paralimpico Andrea Devincenzi, Tony Fadell, CEO & Founder di Fututureshape, Matthias Mayes, Direttore Europa di Ifixit, Jonathan Menhuin, CEO di Israel Innovation Institute, Kenneth Mikkelsen, CEO & founder di Future Shifts. Inoltre, tra i relatori, sono stati presenti anche Paolo Netti, professore ordinario di Bioingegneria industriale all’Università Federico II Napoli, Valentina Primo, CEO & founder di Startups Without Borders, l’artista Quayola, Monica Spada, responsabile ricerca e innovazione tecnologica di Eni e Julia Stoyanovich, professoressa associata della New York University e Direttrice, Center for Responsible AI alla Tandon School of Engineering & Center for Data Science.