‘Margherita d’Oro’: un premio volto a valorizzare i talenti pugliesi

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Premio 'Margherita d’Oro' 2024: conclusa a Margherita di Savoia la cerimonia dedicata ai talenti pugliesi

Il 24 agosto, la città di Margherita di Savoia, in Puglia, ha ospitato la cerimonia del prestigioso Premio “Margherita d’Oro”, un riconoscimento internazionale volto a celebrare e valorizzare i talenti pugliesi. Quest’anno, l’evento ha onorato personalità di spicco che si sono distinte nei loro rispettivi campi professionali e sportivi. I premiati includono Salvatore Camporeale, Generale di Corpo d'Armata e Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito; Marisa Lisi Melpignano, fondatrice del rinomato Borgo Egnazia; Andrea Prencipe, ex Rettore dell'Università Luiss Guido Carli; Francesco Fortunato, marciatore olimpico a Tokyo 2021 e bronzo agli Europei di Roma; Nicola Conversa, noto attore e regista; e Paola Ferrulli, in arte Paola Effe, cantautrice.

Durante la cerimonia, i premiati hanno avuto l'opportunità di calcare il palco per condividere con il pubblico le loro esperienze, successi e impegni che li hanno portati ai vertici delle loro professioni. Il Premio “Margherita d’Oro” non solo celebra i traguardi raggiunti da questi illustri individui, ma rappresenta anche un’occasione per promuovere il talento pugliese e il suo impatto a livello nazionale e internazionale.

Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery