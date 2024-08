Meeting di Rimini 2024: inaugurata a Rimini la 45ª edizione

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Meeting di Rimini: presentata la nuova edizione. Tra gli ospiti anche Tajani, Salvini e Gentiloni

Il Meeting di Rimini, uno degli eventi culturali più attesi dell'estate, torna con la sua 45ª edizione, in programma in questi giorni fino al 25 agosto presso gli spazi della Fiera di Rimini. La manifestazione, che da decenni rappresenta un punto di riferimento per il dialogo tra cultura, politica e spiritualità, accoglie anche quest'anno una ricca agenda di eventi che spaziano dalle tavole rotonde alle mostre, dagli spettacoli alle iniziative dedicate ai giovani, con un focus particolare sulla cultura e lo sport.

Tra i protagonisti di questa edizione spiccano figure di primo piano del panorama politico e istituzionale italiano ed europeo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni sono solo alcuni dei nomi di rilievo che hanno preso e prenderanno parte al Meeting. A caratterizzare questa edizione, il tema centrale “Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora cosa cerchiamo?”, un invito a riflettere su ciò che realmente conta nella vita, in un periodo storico segnato da incertezze e sfide globali.

Uno dei temi cardine del Meeting di Rimini 2024 è la Terra Santa, luogo di incontro e di scontro tra culture e fedi diverse. Il 23 agosto, l'incontro “Educare alla conciliazione” vedrà la partecipazione di Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa, segretario generale della Lega Musulmana Mondiale, e del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI. Questo evento rappresenta un'importante occasione per discutere delle sfide legate alla convivenza pacifica tra religioni diverse e dell'importanza dell'educazione come strumento per promuovere la comprensione reciproca.