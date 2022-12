Merck, festeggiati 30 anni del polo farmaceutico di Modugno

Gli scatti d'Affari

Merck, l’azienda scientifica e tecnologica celebra 30 anni di attività nella sua sede in Puglia

Merck, azienda scientifica e tecnologica leader in Healthcare, Life Science ed Electronics, ha festeggiato i 30 anni di attività con un evento dal titolo “Puglia una storia di eccellenza, i 30 anni del polo farmaceutico Merck di Modugno: innovazione e valore al servizio del Paese”.Presente all’incontro, tra gli altri, anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha affermato: “Merck compie trent’anni di presenza in Puglia e in particolare nell’area industriale di Modugno. È un’azienda che è stata fortemente sostenuta dalla Regione Puglia e che offre lavoro a moltissime persone, due terzi delle quali sono laureate; in questo modo abbiamo potuto trattenere qui in Puglia tanti giovani, uomini e donne, che hanno contribuito non solo a migliorare la propria qualità di vita, ma anche a rendere questo sito uno dei più importanti della multinazionale farmaco”.

Merck conta circa 60mila dipendenti ed è presente in 150 paesi nel mondo. Il 60% della produzione biotecnologica mondiale di Merck si concentra in Puglia. Dallo stabilimento di Modugno parte un export di circa un miliardo di euro in tutto il mondo. Il sito pugliese è entrato in attività nel 1992, occupando 70 dipendenti e producendo flaconi per liofilizzati destinati solo al mercato italiano. Oggi vi lavorano 420 persone, con una capacità produttiva di oltre 20 milioni di confezioni l’anno.