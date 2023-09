Milano, inaugurata Casa Baglioni Rooftop by Sadler

Gli scatti d'Affari

Milano, al settimo piano di Casa Baglioni nasce il nuovo Rooftop by Sadler Inaugura a Milano Casa Baglioni Rooftop by Sadler, un nuovo spazio di 150 metri quadri en plein air che gode di un'affascinante vista panoramica sulla città. Progettato dallo studio d'architettura Spagnulo & Partners, si trova al settimo piano di Casa Baglioni Milan, l'hotel inaugurato lo scorso febbraio all'angolo tra via dei Giardini e via Fatebenefratelli. I divani Kabà, le poltroncine Amable e Telar, i tavolini Giro, Lio e Strap e i tappeti Tindari scelti per il rooftop di Casa Baglioni formano isole lounge che trasmettono un'accogliente sensazione di armonia e all'interno delle quali forma e funzione si fondono in un ricercato equilibrio cromatico e materico. La nuova terrazza si affaccia su Milano dall'ultimo piano dell'edificio che ospita l'hotel, costituito in parte dal recupero di una elegante palazzina liberty di inizio '900, ed è aperta tutti i giorni dalle ore 16 all'1 per aperitivi e dopocena. L'arredamento del nuovo Casa Baglioni Rooftop by Sadler è espressione del pensiero progettuale di Paola Lenti.