Mooney e VR46 Racing Team, l’alleanza si rafforza e punta a nuovi traguardi

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Mooney e VR46 Racing Team: continua la partnership tra due eccellenze unite da innovazione, talento e tecnologia

Bilancio eccellente che punta a nuovi traguardi quello della partnership tra Mooney, la prima fintech italiana di prossimità, e VR46 Racing Team, la squadra di motociclismo fondata da Valentino Rossi e impegnata nel motomondiale nelle classi Moto2 e MotoGP. Nata a dicembre 2021 nel segno di valori comuni quali eccellenza, innovazione, talento, italianità, la collaborazione tra Mooney e VR46 Racing Team si rafforza e si sviluppa con progetti innovativi come “Aeroprism”, che ha visto le moto e i piloti del team correre nel weekend scorso il Gran Premio a Misano con livree speciali delle carene e delle tute realizzate dal famoso artista digitale canadese Mad Dog Jones. Per la prima volta nel mondo delle due ruote un artista ha realizzato un’opera d’arte da portare in pista durante una gara. Un mix tra arte e sport ispirato dall’attenzione costante di Mooney verso l’innovazione nel settore dei sistemi di pagamento, all’insegna del dinamismo e della tecnologia più avanzata. Elementi questi che hanno contraddistinto anche la carta brandizzata VR46, progetto che ha permesso a Mooney di rafforzare la propria posizione nel settore delle carte co-brandizzate.

La partnership rappresenta un elemento importante nell’ambito di un percorso di innovazione continua, non solo in termini di prodotti e servizi offerti ma anche di marketing e comunicazione, i cui risultati di rilievo sono testimoniati dall’interesse di due eccellenze italiane come Enel e Intesa Sanpaolo, nuovi azionisti dell’azienda.

Salvatore Borgese, General Manager Commercial & Banking Services di Mooney ha affermato: “A distanza di nove mesi dall’avvio della nostra partnership siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti e vogliamo rafforzare questa collaborazione che consente a Mooney di crescere in termini di visibilità, di target raggiunto e di servizi offerti alla clientela. Quella tra Mooney e VR46 Racing Team rappresenta un’unione di successo tra due eccellenze italiane accomunate dalla volontà di andare oltre gli schemi nei rispettivi settori introducendo elementi innovativi in grado di apportare valore ai propri stakeholder”.