Multiversity, Università Pegaso: Laurea honoris causa a Marcello Cattani

Multiversity, Università Digitale Pegaso: conferita la Laurea honoris causa in Scienze economiche a Marcello Cattani L'Università Digitale Pegaso del Gruppo Multiversity ha conferito la sua prima Laurea honoris causa a Marcello Cattani, Presidente e Amministratore Delegato di Sanofi e Presidente di Farmindustria, in Scienze economiche. Il riconoscimento celebra l'impatto di Cattani nel settore biofarmaceutico, dove ha dimostrato leadership e innovazione, influenzando positivamente il comparto industriale. L'industria farmaceutica italiana, infatti, si conferma leader mondiale con una crescita record dell'export e un saldo positivo di 17 miliardi di euro nel 2023. La cerimonia, svoltasi al MAXXI di Roma, ha visto la partecipazione di personalità di spicco, tra cui il Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, l'ex Segretario del Consiglio dei ministri Gianni Letta, l'Amministratore Delegato di Multiversity e Presidente dell'Università Pegaso Fabio Vaccarono e il Rettore dell'Università Pegaso Pierpaolo Limone. Oltre a celebrare il percorso professionale di Cattani, l'evento ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra mondo accademico e industriale. Ai microfoni di Affaritaliani.it, l'AD del Gruppo Multiversity e Presidente di Pegaso, Fabio Vaccarono ha dichiarato: "Una delle critiche che tradizionalmente vengono fatte al sistema universitario è di avere una certa distanza rispetto all'ecosistema industriale del Paese. Oggi, la Laurea honoris causa a un esponente così importante di un settore fondamentale come quello farmaceutico, con un ruolo di leadership nell'export italiano, testimonia che l'innovazione che sta al cuore della nostra formula di Università digitali tiene conto dello spirito dei tempi".