Open Fiber, il progetto ‘Italia a 1 Giga’ parte dalla Sicilia

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Open Fiber, parte da Isola Delle Femmine il piano per la connessione ultraveloce ‘Italia a 1 Giga’

Il progetto di digitalizzazione ‘Italia a 1 Giga’, targato Open Fiber, parte da Isola Delle Femmine, comune siciliano in provincia di Palermo. L’iniziativa rientra nella strategia italiana per la banda ultralarga, finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e riguarda zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s. La connessione di Open Fiber, in grado di raggiungere la velocità di 10 Gigabit al secondo, garantisce innumerevoli benefici per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni: dalla telemedicina alla didattica a distanza, fino ai servizi digitali della PA. Open Fiber si è aggiudicata complessivamente otto lotti in gara, per un totale di 3.881 comuni in nove regioni: il piano prevede la realizzazione di reti ad alta velocità con una copertura di circa 3,3 milioni di civici.

“Una volta completata l’infrastruttura FFTH, che permette di avere la fibra fino a casa, Isola delle Femmine avrà garantito l’accesso stabile e performante a numerosi servizi digitali all’avanguardia a beneficio dell’intera comunità. La connettività espressa ai suoi standard più elevati rappresenta un diritto imprescindibile per ogni cittadino della nostra società, grazie alle molteplici opportunità che offre l’innovazione tecnologica”, ha spiegato Clara Distefano, regional manager di Open Fiber in Sicilia.

