OVS, al via la partnership con Rai per vestire i protagonisti della serie tv 'Mare Fuori' OVS annuncia la partnership con Rai per la serie tv "Mare Fuori", giunta alla sua quarta stagione. All'interno di ciascun episodio della 4 stagione, in onda su Rai e Rai Play, OVS sarà presente con i suoi marchi destinati ai più giovani. B.Angel, dedicato alle adolescenti e alle giovanissime, e Utopja, brand no-gender di ispirazione "street". Pensati ad hoc per essere indossati dai personaggi della Serie, i capi B.Angel e Utopja, sono parte della collezione SS24, in vendita da febbraio negli store OVS e su OVS.it. Realizzati dall'ufficio stile OVS, che ha lavorato a quattro mani con la costumista Rossella Aprea, sono stati creati sulla personalità dei protagonisti. Ogni capo è stato ideato per rappresentare la personalità di ciascun personaggio e cogliere la loro essenza. Jeans super skinny, capi in similpelle, crop top nero grafite con stampa pensati per la grinta di Rosa Ricci. Tute, bomber, top, pantaloncini con forti accenni di colore dedicati ai colori di Kubra, al suo animo sportivo e allo stile hip hop. Per Crazy J sono stati realizzati capi che esprimessero tutta la sua energia ed unicità: top in mesh, tessuti metallici, colori fluo. Per Carmine sono stati scelti capi della collezione Utopja, che potessero mettere in risalto la sua bellezza, ma che allo stesso tempo fossero comodi e pratici. Accanto ai capi pensati ad hoc per i personaggi della Serie, OVS propone anche una linea di t-shirt che raffigurano i principali protagonisti e i momenti più memorabili della serie e versioni più creative che ne reinterpretano i temi principali.