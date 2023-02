Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo, novità al Torneo Sei Nazioni

Gli scatti d'Affari

Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo: per il Torneo Sei Nazioni di rugby apre il nuovo villaggio nell'area del Foro Italico a Roma

Le porte dell’iconico villaggio del Terzo Tempo sono tornate ad aprirsi presso l’area del Foro Italico a Roma, in occasione della partita di rugby Italia–Francia. Un ritorno in presenza per il momento più atteso del Torneo Sei Nazioni che quest’anno si è presentato con una grandissima novità: il Terzo Tempo, infatti, si tinge ancora di più di azzurro, grazie al nuovo partner ufficiale, Peroni Nastro Azzurro.

È così che l’azzurro della Nazionale incontra l’azzurro del Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo. Peroni Nastro Azzurro subentra a Peroni nella storica partnership con FIR, mantenendo tutta l’iconicità e la distintività del Terzo Tempo. In occasione dell’edizione 2023 del Torneo Sei Nazioni, il Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo attiva il villaggio situato all’interno del Foro Italico con una experience unica e memorabile ispirata alla campagna “Vivi Ogni Momento” che ha reso il brand icona di stile e Made in Italy nel mondo.

Peroni Nastro Azzurro celebra il ritorno del Terzo Tempo in presenza nelle giornate di partita in casa dell’Italia con una serie di attività che coinvolgono tifosi ed appassionati di rugby. Un cambiamento ulteriormente rafforzato dai nuovi colori che caratterizzano l’area del Foro Italico dove l’Azzurro fa da padrone a sottolineare una caratteristica comune tra l’Italia e la Peroni Nastro Azzurro e rendendo l’atmosfera speciale e di impatto. Inoltre, sul palco principale allestito all’interno del villaggio, un ampio programma di intrattenimento è offerto dagli speaker di RDS.