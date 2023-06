Polo Passeggeri Gruppo FS, presentata la Trenitalia Summer Experience 2023

Gli scatti d'Affari

Gruppo FS, le promozioni della Trenitalia Summer Experience accompagnano i giovani in viaggio nelle principali mete turistiche

Prende il via la Trenitalia Summer Experience 2023: più treni per le mete turistiche estive, nuove soluzioni di viaggio integrate treno, bus, nave e aereo; promozioni ad hoc per famiglie e giovani; attenzione particolare a chi decide di andare in vacanza con gli amici a quattro zampe. In totale sono oltre 10.000 i collegamenti al giorno in treno e circa 19.000 le corse in bus tra Italia ed Europa offerte dal Polo Passeggeri del Gruppo FS per viaggiare all’insegna della sostenibilità, abbinata a comfort e sicurezza.

Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, ha dichiarato: “Con la Summer Experience del Polo Passeggeri abbiamo rafforzato ulteriormente l’attenzione al cliente che è sempre più al centro di tutte le nostre decisioni. Per rispondere alla crescente domanda di viaggi, in particolare di chi si sposta per piacere o per svago, abbiamo investito molto in nuovi treni e bus e abbiamo aumentato la frequenza dei nostri mezzi nel weekend. Elemento centrale e strategico del Polo Passeggeri è l’intermodalità. Per tale ragione abbiamo deciso di arricchire ulteriormente l’esperienza del viaggiatore e di offrire soluzioni integrate per l’intero percorso, da casa a destinazione, e non solo da stazione a stazione”.

Riconfermati per quest'estate gli speciali “Treni del mare” tra Lombardia e le spiagge del Ponente e Levante Ligure; i treni “Line”, con le novità del Cerrano Line e del Collio Line, con fermate strategiche presso alcune delle più note e belle destinazioni estive e i “treni-bici”, perfetti anche per le uscite di grandi gruppi in Friuli, Veneto, Marche e Abruzzo. Le novità per gli appassionati della bicicletta continuano poi tutto l'anno, con circa 26 mila posti bici quotidianamente a disposizione dei viaggiatori di Regionale, Intercity ed Eurocity, le cui prenotazioni sono aumentate del 30% rispetto al 2022.

Per le famiglie arriva invece la promozione Junior Estate che, dal lunedì al venerdì, consente di far viaggiare gratuitamente i ragazzi fino a 15 anni non compiuti accompagnati da un adulto pagante. Infine, Trenitalia conferma l’attenzione verso gli amici a quattro zampe da portare in vacanza. I cani viaggeranno gratis fino al 15 settembre sulle Frecce e fino al 5 settembre su Intercity. Sul Regionale, la novità di quest’estate è rappresentata dall’offerta dog in tour: la speciale promo che consente di portare a bordo dei treni regionali per un numero illimitato di viaggi il proprio animale domestico.