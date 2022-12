Poste Italiane, consegnato il Premio Speciale Matilde Serao

Gli scatti d'Affari

Poste Italiane, conferito a 17 giornaliste il Premio Speciale Matilde Serao

In occasione dei 160 anni dell’azienda, Poste Italiane ha celebrato 17 professioniste con l’istituzione del Premio Speciale Matilde Serao per il giornalismo. Durante la conferenza stampa sono intervenuti la Presidente di Poste Italiane Maria Bianca Farina e il Condirettore Generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco. Ad essere premiate, Lucia Annunziata, Natalia Aspesi, Bianca Berlinguer, Giovanna Botteri, Rosaria Capacchione, Adriana Cerretelli, Titta Fiore, Lucia Goracci, Carmen Lasorella, Myrta Merlino, Tiziana Panella, Agnese Pini, Fiorenza Sarzanini, Barbara Stefanelli, Donatella Trotta, Sarah Varetto e Daniela Vergara. Dopo la premiazione, a Matilde Serao è stata dedicata la sala in cui si è tenuta la cerimonia.

“Abbiamo colto l’occasione dei nostri 160 anni per ricordare Matilde Serao”, ha spiegato la Presidente Maria Bianca Farina. “Intellettuale di primo piano e personaggio dal forte valore simbolico per Poste Italiane perché la sua esperienza di lavoro alle Regie Poste di Napoli è l’esempio dello spirito inclusivo che l’azienda ha dimostrato fin dalla sua nascita, contribuendo in modo significativo al cammino di emancipazione economica e sociale delle donne sin dal periodo post-unitario”.

“Siamo stati la prima azienda in Italia ad aprire le porte all’occupazione femminile, tanto da diventare con gli anni l’azienda ‘rosa’ per eccellenza. Più del 50% dei dipendenti è donna e moltissime di loro occupano posizioni apicali o manageriali. Il Premio Speciale e la sala intitolata a Matilde Serao sono l’omaggio dell’azienda a una donna intraprendente ed emancipata, coraggiosa nel suo lavoro giornalistico e sempre in prima fila nella affermazione dei diritti”, ha commentato Lasco.