Primark, inaugurato l'undicesimo punto vendita in Italia

Primark, aperto un nuovo store presso il centro commerciale Gran Reno di Bologna

Primark ha inaugurato il nuovo punto vendita di Bologna. Si tratta del primo store in Emilia Romagna, situato all’interno del centro commerciale Gran Reno, nel comune di Casalecchio di Reno. Il punto vendita recentemente aperto al pubblico rappresenta l’undicesimo store Primark in Italia: questa apertura è un altro importante traguardo per l'azienda irlandese, che man mano prosegue con la sua strategia di espansione nel Paese. L’offerta impareggiabile di Primark, in termini di trend moda e must-have di qualità, ha infatti conquistato il cuore dei clienti italiani sin dal primo negozio che il retailer ha aperto ad Arese nel 2016.



Questo nuovo punto vendita, che ha creato oltre 150 nuove opportunità di lavoro, segue la recente apertura del nuovo store di Chieti, del nuovo flagship store e headquarter per l’Italia in Via Torino a Milano e le inaugurazioni dello scorso anno a Roma e Catania, che hanno tutte riscosso un enorme successo. I clienti italiani vedranno anche l’apertura di tre ulteriori nuovi punti vendita nell’arco dei prossimi 12 mesi, presso i centri commerciali Le Gru a Torino, Campania a Caserta e Nave de Vero a Venezia. Questo ambizioso piano di espansione porterà il numero totale di negozi Primark in Italia a 14 e lo spazio commerciale a oltre 55.000 metri quadrati.



Luca Ciuffreda, Head of Primark in Italia, ha affermato: “Siamo estremamente entusiasti di inaugurare questo nuovo punto vendita che segna l'11° nel Paese e prosegue la nostra strategia di espansione in Italia. Per noi era importante entrare in una nuova regione, l’Emilia- Romagna, per portare a sempre più clienti italiani la nostra straordinaria offerta. Infatti, dalla nostra prima apertura nel 2016, i clienti ci hanno sempre accolto con grande entusiasmo e sappiamo che questo non è cambiato e non vediamo l'ora di accogliere i nostri nuovi clienti nel nostro negozio presso il centro commerciale Gran Reno”.