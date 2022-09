PwC, presentato l’interior design della torre firmato DEGW

Gli scatti d'Affari

PwC: DEGW firma l’interno dell’edificio che integra tecnologia, sostenibilità, innovazione e attenzione alle persone

Progettata su 28 livelli, con 175,5 metri di altezza e 44.000 mq di superficie, la torre Libeskind si configura come edificio simbolo del processo di trasformazione urbana di Milano. All’interno si caratterizza per una efficace integrazione tra tecnologia, modelli di lavoro innovativi, sostenibilità, attenzione alle persone e qualità della vita. Progettata da Daniel Libeskind, si colloca accanto alla torre Generali, progettata da Zaha Hadid e alla torre Allianz di Arata Isozaki con Andrea Maffei e racchiude la sottostante piazza Tre Torri, la più grande zona pedonale di Milano e una delle più grandi d’Europa. DEGW, brand del Gruppo Lombardini22 specializzato nella progettazione dei luoghi di lavoro, ha modellato gli spazi interni capaci di combinare performance aziendali, la piena espressione delle risorse umane ed elevati standard qualitativi nella scelta degli arredi, delle finiture e delle soluzioni progettuali.



Alessandro Adamo, director di DEGW e partner di Lombardini22 spiega la sfida di organizzare le attività lavorative all’interno di un’icona dell’architettura contemporanea: “Progettare gli spazi di un’organizzazione all’interno di un grattacielo è un’operazione complessa. Abbiamo pianificato una città in verticale, analizzando i flussi, creando interpiani con aree social e di interazione che diventassero il cuore pulsante e di scambio dell’azienda. Uno spazio proiettato ad accogliere e trattenere i nuovi talenti, creare teamwork e valorizzare le attività social. Infatti circa la metà degli spazi promuove queste attività per integrare business, persone e comfort. Verticale o orizzontale che sia, lo spazio ufficio deve essere disegnato per le persone. Non è mai soltanto una questione di spazi. Sono le persone il vero valore delle aziende”.