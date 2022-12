Roche, celebrati i 125 anni dell’azienda in Italia

Gli scatti d'Affari

‘Roche in Italia: tre secoli di futuro’, l’azienda festeggia i 125 anni di presenza e attività nel Paese

Si è tenuto presso il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma l’evento ‘Roche in Italia, tre secoli di futuro’, che ha chiuso l’anno di iniziative dedicate alla celebrazione dei 125 anni di presenza e di attività di Roche nel nostro Paese. Le priorità dell’azienda restano quelle di agevolare il progresso scientifico, garantire un accesso equo, favorire le scelte basate sui dati, incentivare la partecipazione e la partnership, incontrare i pazienti e i loro bisogni e promuovere la prevenzione e l’awareness. Alla tavola rotonda organizzata da Roche Italia hanno partecipato i rappresentanti aziendali Maurizio de Cicco, Presidente e AD Roche; Burçak Çelik, Presidente e AD Roche Diagnostics; Rodrigo Díaz de Vivar Wacher, Presidente e AD Roche Diabetes Care e Mariapia Garavaglia, Presidente Fondazione Roche.

Ad intervenire, inoltre, Fernanda Gellona, Direttore Generale Confindustria Dispositivi Medici; Enrica Giorgetti, Direttore Generale Farmindustria; Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale del Terzo settore e Vicepresidente Legambiente e Guido Rasi, Professore ordinario di Microbiologia Università di Roma Tor Vergata e Presidente del Clinical Trial Center del Policlinico Gemelli di Roma.

“Nel momento storico che stiamo vivendo c’è bisogno di mettersi al servizio del sistema con azioni concrete. Oggi più che mai vogliamo dare il nostro contributo per una salute equa, accessibile a tutti, prossima ai pazienti, partecipata e alimentata dalla ricerca. Proprio per questo le celebrazioni dei nostri 125 anni vanno oltre il riconoscimento dei traguardi raggiunti, vogliono essere soprattutto un invito ad agire in sinergia perché le competenze e le risorse di tutti sono necessarie”, ha affermato Maurizio de Cicco, AD e Presidente Roche. “Roche continuerà a essere partner del sistema per agevolare il processo che porta l’innovazione a beneficio dei pazienti. Le sfide più importanti restano la sostenibilità, dove dovremo passare da una visione di costo ad una d’investimento per il valore che la sanità porta alla società tutta, la digitalizzazione e la ricerca. In questo 2022 abbiamo chiuso ben 16 procedure con AIFA, con un potenziale impatto su oltre 100.000 vite e allo stesso tempo avviato 260 studi clinici che hanno coinvolto 17.500 pazienti”.