Sanremo 2024, Frecciarossa e RAI insieme per la sostenibilità

Sanremo 2024, Frecciarossa e RAI: al via la partnership all'insegna della sostenibilità È partito da Roma Termini un Frecciarossa con livrea dedicata a Sanremo 2024, che accompagnerà giornalisti e dipendenti RAI nella città ligure per partecipare alla manifestazione canora più celebre d'Italia. Alla partenza del treno charter erano presenti, tra gli altri, Luigi Corradi, Amministratore delegato e Direttore Generale di Trenitalia e Giampaolo Rossi Direttore generale della RAI. A bordo del treno anche le conduttrici di Rai Radio 2 Ema Stokholma e Andrea Delogu. Una partnership, quella tra Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane) e RAI, Radiotelevisione italiana, siglata sotto l'insegna della sostenibilità e con protagonista il treno, mezzo green per eccellenza, che in via eccezionale arriverà a Sanremo. Il Frecciarossa 1000, infatti, è il primo treno AV al mondo ad avere ottenuto la certificazione di impatto ambientale (EPD) basata su un'attenta Analisi del Ciclo di Vita. Ogni dettaglio, dalle leghe leggere di cui è composto, fino ai nuovi motori elettrici che lo spingono, è stato progettato per ridurre al minimo il consumo di energia: fino al 30% in meno rispetto ai treni AV della precedente generazione. L'attenzione alla sostenibilità non si limita alla riduzione dei consumi ma tiene conto anche della riciclabilità dei materiali di cui è costituito, che raggiunge il 94% al termine del ciclo di vita del treno.