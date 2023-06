Scenari immobiliari, presentato il 31° forum “City to be”

Gli scatti d'Affari

Scenari immobiliari presenta il 31° forum “City to be-La città che vogliamo”, l’appuntamento di riferimento per gli operatori del real estate

Giunge alla sua 31esima edizione il Forum di Scenari Immobiliari, l’evento di riferimento per il real estate italiano. L’edizione 2023 si terrà il 15 e 16 settembre per la prima volta all’Excelsior Palace di Rapallo e avrà come tema guida “CITY TO BE – La città che vogliamo”. A presentare le novità del Forum di quest’anno è stato Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, nel corso di un evento a Milano.

“Dopo la storica edizione trentennale dello scorso anno”, ha dichiarato Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, “ripartiamo con una nuova location per il nostro evento di riferimento che, come ogni anno, vedrà la partecipazione dei principali operatori del real estate che, nell’arco di due giornate, potranno informarsi, conoscere, analizzare mercati e aziende italiane ed estere, attraverso un confronto e scambio di opinioni con i protagonisti del settore. Abbiamo scelto come tema guida quella della città che verrà, poiché siamo convinti che solo focalizzandosi sul domani e su ciò che desideriamo noi stessi per i centri in cui viviamo, possiamo delineare uno scenario il più possibile chiaro e veritiero del prossimo futuro”.

Durante l’incontro a Milano è stata data un’anticipazione dei prestigiosi riconoscimenti che Scenari Immobiliari assegna ogni anno al Forum alle eccellenze del real estate. Nell’edizione 2023 saranno conferiti il premio impresa d’eccellenza nel real estate 2023 a InvestiRE Sgr, il premio progetto residenziale d’eccellenza 2023 a DeA Capital RE Sgr, il premio progetto terziario d’eccellenza 2023 a Urban UP | Unipol e il premio progetto logistico d'eccellenza 2023 a SFRE