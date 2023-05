SEA, a Malpensa la mostra MONUMENTUM di Fabio Viale

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

SEA: organizzata a Malpensa l'inaugurazione della mostra MONUMENTUM di Fabio Viale, progetto a cura di Matteo Pacini

Il ciclo “Orizzonte degli eventi” inaugura il suo secondo step espositivo attraverso la presentazione della mostra MONUMENTUM di Fabio Viale. L’esposizione, ospitata dalla location unica della Porta di Milano al Terminal 1 dell’Aeroporto di Malpensa, sarà disponibile alla visione fino al 1° settembre 2023, accogliendo tutti i viaggiatori in arrivo e in partenza. Le opere presentate da Viale, che favoriscono l’incontro tra l’arte greca / romana / rinascimentale e il body painting, invitano l’osservatore a porsi degli interrogativi sul concetto di monumento; un monumento inteso come opera creata per commemorare e rendere immortali personaggi o eventi, capace di trasmettere memoria alle generazioni future.

"La scelta dei lavori da esporre in questa mostra ha visto un’accurata selezione tra le mie opere di maggiore e di più immediato impatto, affinché possano rimanere impresse a lungo nell’immaginario collettivo”, ha commentato Fabio Viale. “Bisogna, infatti, arrivare a catturare l’attenzione delle migliaia di viaggiatori che ogni giorno transitano da questo luogo, un po’ distratti o affrettati, che mai si aspetterebbero di imbattersi in un’installazione artistica".

Matteo Pacini, curatore della mostra, ha invece raccontato: "Attraversando di passaggio la 'Soglia Magica', i viaggiatori saranno catapultati in una dimensione parallela di collegamento fra passato e presente, un salto temporale dall’Antica Grecia al Rinascimento, dall’epoca barocca ai giorni nostri: un omaggio alla classicità attraverso la fedele riproduzione di alcune fra le più celebri opere raffiguranti i canoni di bellezza ideale, che nella visione di Fabio Viale attraversano il tempo, assorbendo tracce dell’epoca contemporanea, come i tatuaggi realizzati secondo la tecnica della penetrazione del colore nel marmo".