Slow Drive, il servizio di noleggio d’auto d’epoca

Gli scatti d'Affari

Slow Drive: auto d'epoca a noleggio e vintage tour guidati per sentirsi in un film Con Slow Drive è possibile affittare auto d'epoca come quelle che hanno segnato la storia del cinema, dalla spider con cui Grace Kelly ha attraversato le colline di Montecarlo all'Alfa Romeo Duetto di Dustin Hoffman ne "Il Laureato", fino alle leggendarie auto di James Bond. L'azienda, con sedi a Padenghe sul Garda (BS), vicino Firenze e in altre località iconiche d'Italia come il Lago di Como, Verona, Padova, Savona, Pisa e la Costiera Amalfitana, offre il noleggio senza conducente di vetture d'epoca per vivere l'emozione di un viaggio retrò. È possibile prenotare modelli come la Giulietta Spider, la Triumph Spitfire, il VW Maggiolino Cabriolet e molte altre. L'esperienza include un elegante cofanetto con guanti da guida, occhiali da sole vintage, mappe e itinerari per esplorare suggestivi panorami e borghi nascosti. Slow Drive propone anche tour guidati su misura, per scoprire la Toscana o il Lago di Garda al volante di un'auto d'epoca. Scegliendo tra mezza giornata, un giorno o un weekend, si può seguire il percorso suggerito per godere appieno del fascino della guida lenta, lontano dal traffico e immersi nella bellezza dei paesaggi italiani.