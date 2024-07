Snam, rigassificatore di Ravenna: confermata l’apertura nel 2025

Gli scatti d'Affari

Snam, Ministro Fratin in visita al rigassificatore di Ravenna. L’impianto aprirà nel primo trimestre 2025

Durante la conferenza stampa che si è tenuta venerdì scorso, a cui hanno partecipato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale e l’Amministratore Delegato di Snam Stefano Venier, è stata confermata la data del primo trimestre 2025 per l’entrata in esercizio del rigassificatore offshore di Ravenna. L’approdo della BW Singapore, nave rigassificatrice acquistata da Snam nel luglio 2022 e che si trova attualmente in cantiere a Dubai, è previsto a 8,5 km da Punta Marina a fine anno.

Grazie alla sua capacità di rigassificazione annua di 5 miliardi di metri cubi, l’entrata in esercizio della BW Singapore farà salire la rigassificazione complessiva del Paese a 28 miliardi di metri cubi all’anno, un volume corrispondente a circa il 45% della domanda italiana di gas del 2023. Inoltre, la realizzazione dell’impianto avrà ricadute positive per il tessuto socioeconomico del territorio. Degli oltre 240 fornitori coinvolti, infatti, più di 80 sono locali e sono stati assegnati contratti a imprese del territorio del Ravennate per oltre 300 milioni di euro. Ogni anno, poi, Snam sosterrà costi per 30 milioni di euro che alimenteranno l’economia del territorio. Dal punto di vista occupazionale, sono 800 le risorse impegnate nel progetto, ma in corrispondenza del picco di attività le persone al lavoro saranno più di 1.200.

Inoltre, Snam, da febbraio 2024, sta lavorando allo smantellamento della piattaforma Petra, fase alla quale ha fatto seguito, da metà maggio, l’installazione delle strutture della nuova piattaforma di ormeggio. I lavori per la diga foranea, attualmente in fase di gara, inizieranno ad agosto 2024 e termineranno a ottobre 2026, garantendo sicurezza e operatività in continuo dell’impianto anche in condizioni meteomarine particolarmente avverse.