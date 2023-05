Strategy Innovation Forum, grande successo per il debutto a Bari

Gli scatti d'Affari

Strategy Innovation Forum, chiude con successo il debutto pugliese del forum dedicato all’innovazione strategica

Un’occasione per creare un interscambio e un’opportunità di networking tra il tessuto imprenditoriale del Nord Est e il Sud dell’Italia su temi come la trasformazione digitale delle imprese e nuovi modelli di business sostenibili. Si è chiusa con successo a Bari la due giorni di SIF – Strategy Innovation Forum, l’evento nato a Venezia nel 2015 che riunisce l’unico think tank italiano in materia di innovazione strategica e che quest’anno ha portato il successo del format per la prima volta in Puglia. Più di 400 le persone che hanno assistito agli 11 panel e agli interventi di 45 speaker nelle giornate del 18 e 19 maggio: tra loro imprenditori, manager, professionisti, accademici e policy maker riunitisi per creare e diffondere conoscenza e relazioni a favore della trasformazione delle imprese.La seconda giornata del Forum si è chiusa venerdì 19 maggio al Teatro Comunale “Niccolò Piccinni”. I lavori sono stati inaugurati al mattino con i saluti istituzionali di Antonello Garzoni, rettore dell’Università LUM “Giuseppe De Gennaro”, dell’assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci e di Eugenio Di Sciascio, vicesindaco del Comune di Bari. L’introduzione ai temi della giornata è stata affidata a Carlo Bagnoli, ordinario di Innovazione Strategica dell’Università Ca’ Foscari Venezia e Giustina Secundo, ordinario di Ingegneria Economico Gestionale Università LUM “Giuseppe Degennaro”. A seguire i panel che hanno fatto il punto su temi come digital strategy, modelli di business data driven e platform, smart factory e servitization. Mentre alla prima giornata del 18 maggio al Grande Albergo delle Nazioni erano intervenuti, tra gli altri, Corrado Passera, fondatore e amministratore Delegato di illimity e Alberto Baban, presidente di VeNetWork.