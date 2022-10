Sviluppo sostenibile: CDP, Regioni e Finanziarie Regionali uniscono le forze

Gli scatti d'Affari

Sviluppo sostenibile del territorio: CDP in prima linea con le Regioni

In Cassa Depositi e Prestiti (CDP) si è tenuto un incontro con i rappresentanti di tutte le Regioni e delle Finanziarie regionali per presentare strumenti, prodotti e nuove iniziative del Gruppo dedicate allo sviluppo sostenibile del territorio. Evento che ha rappresentato anche l’occasione per rafforzare la collaborazione e il proficuo confronto fra CDP, Istituzioni locali e forze economiche sul territorio, alla presenza del Presidente e dell’Amministratore Delegato di CDP Giovanni Gorno Tempini e Dario Scannapieco, del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Massimiliano Fedriga, e del Presidente dell’Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali (ANFIR) Michele Vietti. Ai lavori hanno partecipato circa 100 rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province Autonome e delle Finanziarie regionali. Nei primi 8 mesi dell’anno, CDP ha impegnato circa 4 miliardi a sostegno diretto degli enti pubblici e oltre 10 miliardi a favore delle imprese, in linea con il Piano Strategico 2022-2024 (che prevede complessivamente l’utilizzo di 65 miliardi nel triennio):

A evidenziarlo è stato Dario Scannapieco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP: "La vicinanza alle comunità locali è uno dei principi cardine del nostro modello operativo, per questo abbiamo rafforzato la nostra rete con l’apertura di 27 sedi sul territorio nazionale. In linea con il nuovo Piano Strategico, l’attività di CDP proseguirà accompagnando le realtà locali nella ripresa, alla luce dello sfidante scenario macroeconomico e dell’implementazione del PNRR. Insieme abbiamo una grande responsabilità e diverse sfide da cogliere: sostenibilità, innovazione, rigenerazione urbana, digitalizzazione delle amministrazioni e dei servizi sono soltanto alcune. CDP resta un partner consapevole dell’importanza di queste sfide e fortemente coinvolta nel promuovere e accelerare lo sviluppo".