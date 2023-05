Too Good To Go lancia "Box Dispensa", un'iniziativa contro lo spreco alimentare

Gli scatti d'Affari

Too Good To Go: al via "Box Dispensa", un'opportunità per ridurre gli sprechi di cibo nella fase della produzione della filiera

Too Good To Go, azienda dal forte impatto sociale che dal suo arrivo in Italia nel 2019 ha contribuito a salvare oltre 13 milioni di pasti grazie alla sua App e alle sue Surprise Bags, lancia ora “Box Dispensa”, una nuova opportunità a disposizione delle aziende dell’industria alimentare e degli utenti per rendere la lotta allo spreco alimentare ancora più efficace. Attualmente, hanno aderito a Box Dispensa alcune tra le più importanti aziende del panorama alimentare italiano ed internazionale come Cameo, Elah Dufour Novi, Eridania, Fruttagel, Gruppo Bauli, Gruppo Montenegro, Mutti, Polli, Riso Scotti e Sperlari.

“Lo spreco alimentare è un problema enorme che coinvolge tutti i protagonisti della filiera. Mentre le nostre Surprise Bags aiutano rivenditori e negozi a salvare cibo, siamo consapevoli che una grande quantità di cibo perfettamente integro, buono ed adatto ad essere consumato andrà ancora sprecato durante la fase di produzione”, ha commentato Mirco Cerisola, Italian Country Director di Too Good To Go. “Ecco perché siamo entusiasti di lanciare Box Dispensa in Italia in collaborazione con alcune delle più importanti aziende dell’industria alimentare italiana ed internazionale”.

Grazie alla nuova Box Dispensa, i prodotti vengono accuratamente miscelati e confezionati. La box contiene un'ampia selezione di alimenti che possono essere facilmente conservati a temperatura ambiente in casa per lunghi periodi di tempo, come pasta, riso, pane e sostituti, carne e pesce in scatola, prodotti per la colazione, preparati per torte, cereali, bevande, succhi, prodotti per l’infanzia e tanti altri. Le Box Dispensa possono essere ordinate dagli utenti dell'app di Too Good To Go nella nuova sezione “Consegna”, oppure semplicemente ritirate presso i pick-up point designati, offrendo così maggiore flessibilità agli utenti.

“Anziché lasciare che un prodotto buono vada sprecato solo perché non adatto ad essere messo a scaffale, le aziende alimentari possono offrirlo direttamente al consumatore, riducendo sprechi di cibo lungo la filiera e creando un circolo virtuoso in grado di impattare positivamente sul proprio business, sulle scelte dei consumatori e sull’ambiente. Box Dispensa è una perfetta soluzione win-win-win: fa bene all'efficienza dei produttori, fa bene ai budget delle famiglie e fa bene al pianeta”, ha dichiarato Cerisola.