Trenitalia partner ufficiale di X Factor 2024

Trenitalia annuncia la partnership con X Factor 2024: ‘In viaggio con la grande festa della musica’



Trenitalia e X Factor 2024 hanno siglato una nuova partnership per portare "In viaggio con la grande festa della musica", un’iniziativa resa possibile grazie a Sky Brand Solutions (Sky Media) e Fremantle. Il progetto vede coinvolto anche un Frecciarossa personalizzato con la livrea del celebre talent show, che è stato presentato oggi presso la stazione di Milano Centrale. All'evento hanno partecipato rappresentanti di Trenitalia, Sky Italia e Fremantle, oltre ai quattro giudici dello show, Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, insieme alla conduttrice Giorgia.

Il Frecciarossa brandizzato viaggerà sulla rete nazionale fino al 5 dicembre 2024, data in cui accompagnerà i finalisti di X Factor a Napoli per la finale, ospitata nella suggestiva Piazza del Plebiscito. Questa collaborazione sottolinea l’impegno di Trenitalia nell’avvicinarsi ai giovani e nel promuovere una mobilità sostenibile, valorizzando il legame tra viaggio, musica e cultura. La partnership si estende inoltre a diverse iniziative che vedranno Trenitalia protagonista, come l'accompagnamento degli aspiranti concorrenti alle audizioni dello show.